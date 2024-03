WEC/IMSA: Chip Ganassi Racing e Cadillac terminam parceria no final deste ano | AutoSport

A Chip Ganassi Racing (CGR) e a Cadillac vão terminar a parceria no final da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA, ainda não se sabendo que equipa vai operar os LMDh da marca da General Motors (GM).

A colaboração entre Cadillac e CGR começou na categoria DPi do campeonato da IMSA em 2021, tendo continuidade para a era dos Le Mans Daytona (LMDh) na temporada anterior, tanto no mundial de resistência como no campeonato norte-americano.

A decisão de terminar esta parceria surge após várias épocas de sucesso em conjunto, não tendo sido divulgados detalhes sobre as razões por detrás da separação ou dos planos futuros da Chip Ganassi Racing e da Cadillac nas corridas de resistência.

A publicação Sportscar365.com avança que havia um contrato de três anos da equipa com a marca, com início em 2022, não tendo o acordo sido renovado pela Cadillac.

No entanto, em comunicado com declarações de Jim Campbell, Vice-Presidente de performance e motorsport da GM nos EUA, a estrutura fez saber que: “As nossas divisões GM têm tido parcerias de sucesso com a Chip Ganassi Racing em várias séries – NASCAR, IndyCar, Extreme E, IMSA e FIA WEC – ao longo dos anos. Juntos, ganhamos inúmeras corridas e obtivemos grande sucesso. Continuamos empenhados em ganhar corridas e campeonatos juntos na IMSA e no FIA WEC este ano. Os nossos planos para os automóveis desportivos em 2025 serão anunciados mais tarde”.

Foto: Jake Galstad/ LAT Images