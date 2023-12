WEC / IMSA: Brendon Hartley com um pé partido | AutoSport

“Tive um pequeno acidente na semana passada e parti um osso do pé, por isso estou a fazer o meu melhor para recuperar o mais rapidamente possível”, disse o piloto. “Mas vou estar bem para o primeiro teste [de 2024], que é por volta do dia 10 de janeiro. Por isso, estou bastante confiante de que vou estar bem, mas estou a fazer tudo o que posso para tentar recuperar o mais rapidamente possível.”

Hartley afirmou que teve um pequeno acidente e que se encontra a recuperar, esperando estar a 100% para os testes de janeiro com a Toyota. Hartley será colega de Filipe Albuquerque no Acura #10 da Wayne Taylor Racing nas 24h de Daytona, com Ricky Taylor, habitual colega de equipa de Albuquerque e Marcus Ericsson. No entanto, o piloto conta estar pronto a 10 de janeiro, pelo que a participação no final desse mês nas 24h de Daytona também não deverá ser problema.

