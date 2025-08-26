WEC /IMSA: BMW revela versão atualizada do M Hybrid V8 para 2026
A BMW apresentou a versão revista do M Hybrid V8, que competirá a partir de 2026 no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e no FIA World Endurance Championship (WEC).
O protótipo, testado recentemente em Paul Ricard, exibe alterações visíveis na dianteira, incluindo uma grelha dupla (kidney grille) de menor dimensão, novo splitter dianteiro para otimização aerodinâmica e faróis redesenhados, sujeitos ainda a homologação.
Segundo a marca, a estreia oficial acontecerá nas 24 Horas de Daytona, em janeiro, mas o carro terá uma primeira aparição pública nos testes conjuntos no Circuit of the Americas, a 9 e 10 de setembro, após o Lone Star Le Mans.
2025 ⏩ 2026.
Which one is your favourite?#mhybridv8 #hypercar #bmwm #fiawec #imsa pic.twitter.com/ejwcSAXO6H
— BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) August 26, 2025
O diretor da BMW M Motorsport, Andreas Roos, sublinhou que a evolução resulta da experiência acumulada desde a estreia no IMSA em 2023 e no WEC em 2024:
“Desde que começámos a competir na série IMSA em 2023 e na FIA WEC em 2024, aprendemos muito sobre o nosso BMW M Hybrid V8. Depois de otimizar os travões para a temporada atual, agora é hora de uma versão aerodinamicamente melhorada do carro. Com essas atualizações, estamos a responder aos ensinamentos obtidos nas nossas corridas anteriores.
Após os testes que já realizámos, estamos confiantes de que as alterações ao BMW M Hybrid V8 nos permitirão competir de forma mais consistente na frente em todos os tipos de pistas, dando mais um passo em direção ao topo.
Um grande obrigado a todos os envolvidos pelo seu trabalho árduo. Nos próximos meses, continuaremos a trabalhar intensamente para garantir que estamos preparados da melhor forma para o início da temporada de 2026 em Daytona, em janeiro.”
A BMW não especificou se recorreu ao uso de um “joker de evolução” para implementar estas mudanças. Recorde-se que a marca já tinha utilizado um dos cinco jokers disponíveis para melhorar o sistema de travagem no início de 2025.
A atualização do M Hybrid V8 surge semanas depois da BMW ter confirmado a continuidade nos programas de IMSA e WEC, mesmo após o fim da parceria com a Rahal Letterman Lanigan Racing.
