WEC /IMSA: BMW M Motorsport mantém-se nas competições, apesar do fim da parceria com o Team RLL

A BMW M Motorsport comprometeu-se a longo prazo a competir na categoria Hypercar com o BMW M Hybrid V8 tanto no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) como no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

A parceria com a BMW M Team RLL na série IMSA terminará após 17 anos, no final da temporada atual. A colaboração rendeu 24 vitórias, mais de 100 pódios e conquistas importantes, como os títulos GT em 2010 e 2011, vitórias consecutivas nas 24 Horas de Daytona em 2019 e 2020 e o título GTLM na IMSA Michelin Endurance Cup 2020.

Desde a sua estreia na IMSA em 2023, o BMW M Hybrid V8 conquistou vitórias e vários pódios, incluindo uma vitória em Watkins Glen e um resultado 1-2 em Indianápolis. A temporada de 2025 começou forte, com quatro pole positions consecutivas e pódios em Long Beach e Laguna Seca.

A futura equipa IMSA GTP da BMW M Motorsport será anunciada posteriormente, enquanto continuam as discussões sobre potenciais projetos futuros com a equipa de Bobby Rahal. Tanto a BMW como a RLL pretendem terminar a sua parceria em grande estilo na final da temporada em Road Atlanta.

Andreas Roos (diretor da BMW M Motorsport): “Estou muito satisfeito por continuarmos o nosso programa Hypercar de sucesso a longo prazo, tanto na FIA WEC como na série IMSA. Nos últimos anos, aprendemos muito sobre o nosso BMW M Hybrid V8, fizemos progressos significativos e nos estabelecemos entre os líderes em ambos os campeonatos. Assim, encaro o futuro com grande expectativa e otimismo, especialmente porque o período de homologação prolongado nos proporciona um elevado nível de segurança no planeamento.

Como parte do nosso planeamento futuro, decidimos prosseguir os nossos objetivos com uma configuração revista e não prolongar o contrato com a BMW M Team RLL para as operações de corrida na série IMSA. Quero agradecer a Bobby Rahal e à sua equipa por 17 anos fantásticos. A sua lealdade à nossa marca durante um período tão longo é excecional. Desde 2009, a equipa conquistou títulos e vitórias em várias gerações dos nossos carros de corrida e desempenhou um papel crucial na construção da forte base de fãs da BMW M Motorsport na América do Norte.

Juntos, demos o passo ousado de passar das corridas GT para a classe GTP para a temporada de 2023 e comemoramos vários sucessos lá. Embora o nosso programa conjunto de corridas IMSA esteja a chegar ao fim, estamos muito interessados em continuar a contar com a BMW M Team RLL como um parceiro forte na América do Norte em outras áreas. As discussões a esse respeito estão em andamento. O mesmo se aplica à nossa nova equipa de corrida IMSA, que anunciaremos oportunamente.”