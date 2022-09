WEC / IMSA: “BMW M Hybrid V8 muito parecido com os DTM Class 1” | AutoSport

A BMW tem trabalhado na preparação do novo BMW M Hybrid V8, o protótipo da marca bávara, feito em colaboração com a Dallara. O carro tem estado em pista para preparar a sua estreia no IMSA, que acontecerá em Daytona, no início do próximo ano e os pilotos já deram algum feedback sobre a nova máquina.

Sheldon van der Linde e Philipp Eng já estiveram ao volante da nova máquina e não puderam deixar de reparar nas similaridades na condução do novo protótipo com os Class 1 do DTM. O motor do M Hybrid V8 é uma derivação da unidade usada no DTM nas épocas 2017 / 2018, mas as semelhanças não ficam por aí, com os pilotos a darem a sua opinião, depois do teste em Barcelona:

“Barcelona foi muito bom, é também uma pista de elevado apoio aerodinâmico, por isso sentimos realmente a física do carro”, disse van der Linde. “Para mim, o carro faz-me lembrar muito os Classe 1. O estilo de condução, e tudo o que é necessário para ser rápido, é muito semelhante aos Classe 1. Eu usei muito do que aprendi na Classe 1 para me adaptar mais rapidamente. Penso que a maior diferença para mim, é que tem mais potência, mas os níveis de apoio aerodinâmico diria que são ainda menores no carro LMDh”.

Eng concordou: “É muito semelhante aos Classe 1. É obviamente mais rápido na reta porque só há mais potência disponível. O arrasto é provavelmente menor. As velocidades nas curvas lembram-me muito aos Classe 1, a alta velocidade é ótima. A primeira vez que desliguei o limitador em Aragão, foi uma experiência muito fixe e voltando agora ao GT3, que é obviamente também um carro de corrida muito rápido, pensei que não o tinha desligado o limitador, apenas para que compreendam as diferenças. É um carro de corrida muito fixe e eu seria um piloto muito orgulhoso se fizesse parte do programa”.