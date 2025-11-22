WEC /IMSA: Atualizações do BMW M Hybrid V8 agradam
Philipp Eng considera que o BMW M Hybrid V8 atualizado representa um avanço claro em termos de condução e previsibilidade, numa evolução que começará a ser utilizada já em 2025 no FIA WEC e no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O protótipo LMDh renovado, com cerca de metade da carroçaria totalmente nova, deu os primeiros passos em público nos testes de Daytona, marcando também o arranque das operações do Team WRT nos Estados Unidos.
O construtor alemão apostou numa revisão profunda da aerodinâmica, sobretudo na secção dianteira, procurando um carro mais consistente e fácil de colocar no limite ao longo de longos períodos de corrida, algo essencial no contexto do endurance. Nos testes de Daytona, apesar de a Acura ter sido a referência em termos de tempos, os dois BMW de chassis Dallara mostraram progressos constantes ao longo das duas jornadas, numa fase ainda inicial de exploração do pacote.
Eng sublinha que a principal diferença está na condução e na consistência do comportamento, aspetos que reforçam a confiança do piloto numa grelha cada vez mais competitiva. Já o seu futuro colega no IMSA, Dries Vanthoor, adotou um tom mais cauteloso, lembrando que a equipa está a lidar em simultâneo com um novo pacote aerodinâmico e com a nova geração de pneus Michelin Pilot Sport Endurance para 2026, o que obriga a repensar parte das filosofias de afinação. Para o belga, o foco atual passa por compreender em profundidade tudo o que foi introduzido, garantindo que o potencial do conjunto é maximizado.
A introdução dos novos pneus, comuns a todos os concorrentes, acrescenta uma variável relevante ao trabalho de desenvolvimento, sobretudo numa fase em que a BMW está a construir uma evolução (Evo) a partir da base utilizada nas temporadas anteriores. Eng destaca ainda que, no IMSA, com quatro classes em pista, os protótipos GTP passam grande parte do tempo fora da trajetória ideal, o que torna crucial dispor de um carro previsível em situações de tráfego intenso. Nesse contexto, o novo pacote aerodinâmico foi concebido precisamente para oferecer mais estabilidade e confiança em condições subótimas de linha e aderência.
Philipp Eng:
“Estamos ainda a aprender sobre o pacote, claro, porque é a primeira verdadeira saída para a pista. Até agora estamos bastante satisfeitos e estou muito ansioso por explorar mais do seu potencial. Há uma diferença clara em termos de condução e em termos de consistência. Acho que é exatamente isso que se precisa nas corridas de endurance. (…) Precisamos realmente de ter um carro que seja previsível, e é exatamente isso que estamos a tentar alcançar com as atualizações. Ainda é cedo. Foi um dia muito intenso para aprender sobre o carro e sobre o pacote. Mas, até agora, estou bastante contente com aquilo que conseguimos entregar.”
Dries Vanthoor:
“Precisamos de tentar perceber tudo o que trouxemos e o que vamos trazer. Neste momento trata‑se apenas de compreendermos tudo e garantirmos que conseguimos otimizar tudo. Obviamente, é um passo em frente, mas ainda precisamos de compreender. Em termos de condução, sente‑se diferente, mas de certa forma semelhante, o que acho que é bom. (…) Quando se introduz um novo pneu, isso pode mudar novamente muitas filosofias. Precisamos de garantir que compreendemos ambos.”
