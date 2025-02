WEC / IMSA: Aston Martin apresentou as novas cores e os alinhamentos de pilotos

A Aston Martin está pronta para enfrentar um novo e emocionante desafio no mundo das corridas de resistência com o seu Valkyrie AMR-LMH. Com participações confirmadas tanto no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) como no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, a marca britânica ambiciona marcar presença entre os grandes nomes da categoria Hypercar e competir de igual para igual com construtores mais experientes.

Um regresso em grande estilo

O Aston Martin Valkyrie AMR-LMH fará a sua estreia competitiva a 28 de fevereiro no Qatar 1812km, prova inaugural da temporada 2025 do WEC. Poucas semanas depois, o hipercarro será o primeiro modelo construído sob os regulamentos LMH a integrar a categoria GTP do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, participando nas 12 Horas de Sebring.

Adam Carter, diretor de endurance da Aston Martin, realçou a importância de um primeiro ano competitivo, sem ilusões de domínio imediato, mas com o objetivo de demonstrar a capacidade do carro contra uma forte concorrência.

“Se conseguirmos terminar o ano tendo demonstrado que somos competitivos, considerarei isso uma boa posição”, afirmou Carter. A marca britânica acumulou mais de 15.000 quilómetros de testes desde julho de 2024, percorrendo pistas na Europa, Médio Oriente e Estados Unidos para preparar o carro para as exigências do campeonato.

Os pilotos da Aston Martin Valkyrie

O programa da Aston Martin será operado pela The Heart of Racing (THOR) e contará com uma combinação equilibrada de pilotos experientes e jovens talentos. A equipa confirmou um total de seis pilotos divididos por duas inscrições no WEC e uma no IMSA.

Tom Gamble e Marco Sorensen juntam-se a Harry Tincknell e Alex Riberas como pilotos de temporada completa no WEC. Tincknell e Gamble pilotarão o carro #007, enquanto Sorensen e Riberas estarão no #009. No IMSA, Ross Gunn e Roman De Angelis dividirão o Aston Martin #23 na classe GTP.

Para as 24 Horas de Le Mans, Gunn reforçará o #007 e De Angelis o #009. A formação para o Qatar 1812km deve seguir esse mesmo esquema, enquanto o terceiro piloto para o IMSA Michelin Endurance Cup ainda não foi definido.

A seleção dos pilotos reflete uma estratégia de combinação entre experiência e juventude. “Misturámos as capacidades dos pilotos ao longo dos testes para perceber quem melhor se adaptava ao carro”, explicou Carter. “Gamble, por exemplo, teve uma grande prestação durante os testes e garantiu a sua vaga por mérito.”

Objetivos e expetativas para a temporada

A Aston Martin tem um objetivo claro: conquistar a vitória geral nas 24 Horas de Le Mans, algo que não acontece desde 1959. A marca aposta na singularidade do Valkyrie AMR-LMH, o único hipercarro derivado de um modelo de produção, e na expertise de Adrian Newey, mítico projetista de Fórmula 1, que esteve envolvido no desenvolvimento do carro.

Apesar da ambição, a equipa reconhece o desafio que enfrenta contra adversários mais experientes. “Estamos aqui para ganhar, mas respeitamos a força da concorrência”, declarou Carter. “A competição no WEC e no IMSA está num nível altíssimo e é isso que torna tudo ainda mais empolgante.”

O chefe da Aston Martin Lagonda, Adrian Hallmark, reforçou o significado histórico do regresso da marca à luta pelas vitórias absolutas em Le Mans. “A Aston Martin sempre foi sinónimo de desempenho e inovação, e a Valkyrie representa o nosso compromisso com a excelência no automobilismo”, afirmou Hallmark.

O carro

O Aston Martin Valkyrie AMR-LMH é a versão de competição do Valkyrie de rua, adaptada para atender aos regulamentos da classe Hypercar. Embora ambos utilizem um motor V12 de 6,5 litros da Cosworth, o modelo de rua gera mais de 1000 cv e possui um sistema híbrido com KERS, enquanto o AMR-LMH tem potência de 670 cv e não utiliza eletrificação.

O Aston Martin Valkyrie AMR-LMH recebeu diversas modificações aerodinâmicas para maximizar o seu desempenho nas corridas de resistência. A asa dianteira foi redesenhada com um perfil mais plano e um segundo elemento, enquanto a carnagem abaixo dos faróis foi projetada para frente, alterando a aparência frontal. O modelo também ganhou aberturas de ventilação sobre as cavas das roda e uma asa traseira maior com “fences” aerodinâmicas e suporte adicional.

O difusor traseiro foi modificado seguindo a filosofia do Valkyrie AMR Pro, mas sem os “strakes” atrás das rodas. Além disso, foram removidos os “louvres” laterais da versão de rua e adicionados diversos apêndices aerodinâmicos, incluindo um sobre o teto. A barbatana dorsal foi ampliada e o fundo simplificado, perdendo os geradores de vórtice do modelo original. Essas mudanças garantem que o AMR-LMH esteja adequado às exigências do WEC e IMSA, mantendo a identidade do Valkyrie, mas otimizando-o para a competição.

Com um carro revolucionário, uma equipa talentosa e a história ao seu lado, a Aston Martin inicia uma nova era nas corridas de resistência com o Valkyrie AMR-LMH. O caminho até ao topo será desafiador, mas a marca britânica está determinada a deixar a sua marca no WEC e no IMSA. O primeiro grande teste acontece no Qatar, a 28 de fevereiro, quando a lenda da Aston Martin entra novamente em cena no mais alto nível do automobilismo mundial.