WEC / IMSA: A nova face das corridas de endurance para 2023 | AutoSport

O alinhamento para as corridas de endurance no WEC e no IMSA em 2023 é praticamente conhecido. Aos poucos, vamos vendo as máquinas que, esperamos nós, nos possam dar grandes espetáculos nas corridas de longa duração. Eis o alinhamento previsto para o próximo ano nas corridas de endurance, sendo que há ainda marcas que irão entrar a curto prazo:

Toyota GR010 LMH Primeiro Hypercar a ir para a pista Híbrido: Motor 3,5 L V6 biturbo.



Glickenhaus SCG 007 Hypercar LMH Segundo Hypercar a ir para a pista Motor: 3.5 L V8, biturbo



Peugeot 9X8 LMH Terceiro Hypercar a ir para a pista Híbrido: Motor 2.6 L biturbo



Ferrari LMH Quarto carro confirmado apenas para o WEC com dois carros Motorização híbrida



Porsche 963 LMDh Híbrido: 4.6L V8, biturbo Dois carros confirmados para o WEC e IMSA



Cadillac LMDH Híbrido: Motor 5.5L V8, naturalmente aspirado Dois carros para o IMSA e um para o WEC



BMW M Hybrid V8 LMDH Híbrido: Motor 4L V8, biturbo Dois carros para o IMSA e dois no WEC