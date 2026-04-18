WEC, Ímola: Ferrari de novo na frente no TL3, carro de Félix da Costa no top 3

A Ferrari regressou ao topo da tabela de tempos nos terceiros treinos livres do WEC em Ímola, com Antonio Fuoco a liderar a sessão ao volante do Ferrari 499P n.º 50, com o tempo de 1:30.370, antes da qualificação que está agendada para o início da tarde.

Na classe Hypercar, Fuoco ficou três décimas à frente do seu companheiro de equipa Antonio Giovinazzi no Ferrari n.º 51 (1:30.693), com Charles Milesi (colega de António Félix da Costa) no Alpine A424 n.º 35 a completar o top 3 com 1:30.712, impedindo a Ferrari de monopolizar os três primeiros lugares.

Robert Kubica no Ferrari n.º 83 da AF Corse foi quarto com 1:30.894. Os quatro primeiros utilizaram pneus Michelin de composto macio, enquanto os restantes optaram pelo composto médio. O melhor dos pilotos com pneus médios foi Nyck de Vries no Toyota GR010 Hybrid n.º 7 (1:30.946), seguido de Norman Nato no Cadillac V-Series.R n.º 12 da Hertz Team JOTA (1:31.121).

Os segundos Toyota e Cadillac ocuparam o sétimo e oitavo lugares, com Kevin Magnussen no BMW M Hybrid V8 n.º 15 da Team WRT em nono (1:31.343), numa sessão difícil para a BMW. O n.º 15 teve problemas no radiador e terminou a sessão mais cedo, enquanto o n.º 20 perdeu tempo com vibrações na transmissão.

Malthe Jakobsen fechou o top 10 no Peugeot 9X8 n.º 94 (1:31.415). Harry Tincknell no Aston Martin Valkyrie n.º 007 da Heart of Racing foi 11.º, com Mathieu Jaminet no Genesis Magma Racing GMR-001 n.º 19 em 12.º, a apenas 1,2 segundos da Ferrari de referência.

Na classe LMGT3, Mattia Drudi no Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 27 da Heart of Racing liderou com 1:41.973, apenas 0.025 segundos à frente de Jonny Edgar no Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 33 da TF Sport.

Maxime Martin no Mercedes-AMG GT3 Evo n.º 61 da Iron Lynx (colega do angolano Rui Andrade) foi terceiro (1:42.139), seguido de Parker Thompson no BMW M4 GT3 EVO n.º 69 da WRT (1:42.203) e Clemens Schmid no Lexus RC F GT3 n.º 87 da Akkodis ASP em quinto (1:42.343).

As sessões de qualificação arrancam às 13h, hora portuguesa.

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