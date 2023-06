WEC: Imola e Circuito das Américas têm contrato de apenas um ano | AutoSport

Revelado o calendário do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) para o próximo ano, ficaram confirmadas as saídas do Autódromo Internacional do Algarve, Sebring e Monza, assim como os regressos do Circuito das Américas e Interlagos, enquanto Imola recebe a ronda italiana.

Ao contrário do que acontece com o Catar, que se estreia no calendário como palco do Prólogo e da primeira corrida da temporada, os traçados do Texas e de Imola têm apenas um ano de contrato com o Automobile Club de l’Ouest. O organizador do WEC confirmou que a corrida italiana – que coincide com a prova do Weathertech Sportscar Championship da IMSA – se realizará em Imola (um ano de contrato com mais de opção), porque o traçado de Monza estará a realizar obras de requalificação durante grande parte do primeiro semestre de 2024.

Em relação ao circuito norte-americano, o diretor executivo do WEC não quis comentar os rumores que dão conta da possibilidade do campeonato passar a ser disputado no Indianapolis Motor Speedway depois da corrida de 2024 no Circuito das Américas. Também em equação para a temporada de 2025 do WEC, poderá estar o regresso de Silverstone.