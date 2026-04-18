WEC, Ímola: Antonio Giovinazzi faz a pole para a Ferrari, Félix da Costa larga de sétimo
Antonio Giovinazzi conquistou a pole position para a primeira ronda da época 2026 do FIA World Endurance Championship (WEC) em Ímola pela margem mínima, batendo o Toyota de Ryo Hirakawa por apenas 0.011 segundos, ao volante do Ferrari 499P n.º 51. O top 4 coube em menos de 0,1 segundos, prova da grande competitividade que se viu no traçado italiano.
Na classe Hypercar, Hirakawa separou os dois Ferrari, ficando à frente de Antonio Fuoco no n.º 50 por 0.029 segundos, mas atrás de Giovinazzi que foi o mais rápido na Hyperpole, perante os tifosi. Malthe Jakobsen, que havia colocado o Peugeot 9X8 n.º 94 em segundo antes das últimas voltas lançadas, acabou em quarto a 0.073 segundos.
Just 0.011 seconds between Ferrari and Toyota for P1!#WEC #6HImola pic.twitter.com/bmIfjV9tY0
Norman Nato foi quinto no Cadillac V-Series.R n.º 12 da Hertz Team JOTA, seguido de Nyck de Vries no Toyota n.º 7 e Charles Milesi no Alpine A424 n.º 35 (colega de Félix da Costa). Robert Kubica no Ferrari n.º 83 da AF Corse e os dois BMW M Hybrid V8 — Robin Frijns à frente de Kevin Magnussen — completaram a Hyperpole.
Jules Gounon ficou de fora da Hyperpole no segundo Alpine, largando do 11.º lugar, à frente do Aston Martin Valkyrie de Harry Tincknell e do segundo Cadillac da JOTA com Earl Bamber. Os dois carros da Genesis Magma Racing, com Mathieu Jaminet no n.º 19 e Andre Lotterer no n.º 17, fecharam a tabela de tempos.
FERRARI ON POLE in Imola! 👏@Anto_Giovinazzi takes pole position at home for @FerrariHypercar in #51! #WEC #6HImola #Ferrari pic.twitter.com/zvEnJdNGOL
Na classe LMGT3, a Garage 59 conquistou a pole na sua estreia no WEC, com Thomas Fleming ao volante do McLaren 720S GT3 Evo n.º 10, com o tempo de 1:41.181. Fleming superou Hadrian David no Lexus RC F GT3 n.º 78 da Akkodis ASP por 0.226 segundos. Clemens Schmid, depois de uma saída de pista em Rivazza 1, assegurou o terceiro tempo no segundo Lexus da Akkodis (n.º 87), à frente dos dois BMW M4 GT3 EVO da Team WRT com Parker Thompson e Sean Gelael.
POLE for McLaren in Imola!! 🇮🇹
WEC rookie Tom Fleming puts #10 on the top spot for @Garage_59.#WEC #6HImola pic.twitter.com/uNupbU0Kw3
O Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 34 da TF Sport, que tinha sido o mais rápido na primeira qualificação com Peter Dempsey, acabou em último na Hyperpole com Salih Yoluc, que ficou na gravilha em Rivazza 1 e provocou uma bandeira vermelha. A Aston Martin foi a única marca sem representação na Hyperpole da LMGT3, com os dois Vantage GT3 Evo da Heart of Racing a serem eliminados na primeira qualificação, terminando em 12.º e 15.º lugar, depois de terem dado boas indicações nos treinos.
A corrida de amanhã está agendada para as 12h, hora portuguesa, com seis horas contra o relógio.
