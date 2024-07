WEC: Imagens do Aston Martin Valkyrie AMR-LMH em pista

O Aston Martin Valkyrie AMR-LMH é um hipercarro desenvolvido para corridas de resistência, especificamente para competir na classe Hypercar do Campeonato Mundial de Resistência da FIA e na classe GTP do Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

É derivado do carro de estrada Valkyrie. O Valkyrie AMR-LMH possui um motor V12 de 6,5 litros, modificado, produzindo cerca de 670 cv, e é desenvolvido pela Aston Martin Performance Technologies em colaboração com a equipa The Heart of Racing.

Começou recentemente a ser testado no Reino Unido e a sua estreia está prevista para o início de 2025, com planos para introduzir dois carros no WEC e um no IMSA. A Aston Martin tem como objetivo alcançar a sua primeira vitória em Le Mans desde 1959. Eis as primeiras imagens oficiais do carro, em pista: