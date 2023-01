WEC: Ida do ARX-06 para o mundial depende da Honda | AutoSport

A Acura parece estar bem lançada para a primeira corrida da era LMDh. Os carros da marca nipónica têm sido os mais rápidos e garantiram a primeira pole desta nova geração de carros. No entanto, a possível ida do ARX-06 para o WEC ganhou força nos últimos dias, apesar de o responsável da Honda Performance Development dizer que a decisão final é da casa mãe.

Filipe Albuquerque nunca escondeu o desejo de correr em Le Mans na categoria principal com o novo carro da Acura, mas para já esse desejo esbarra na vontade da marca em manter-se nos EUA. Uma saída para o WEC teria de ser aprovada pela Honda e o ARX-06 deixaria o símbolo da Acura para receber o da Honda, como acontece com o NSX GT3 que corre como Acura nos EUA e Honda nas competições europeias.

Do lado da ida para o WEC (e por conseguinte Le Mans) temos obviamente os pilotos, e as duas equipas responsáveis pelo projeto, a WTR e a Andretti que uniram esforços no IMSA. As duas estruturas têm capacidade para competir no WEC, mas falta a luz verde da Honda.

“Acura é da América do Norte; precisamos de fazer um bom trabalho aqui”, disse David Salters, presidente da HPD. “Até agora, tudo bem. É isso que a Acura está a fazer. Se formos lá fora e olharmos para séries diferentes com este carro – WEC – isso irá ser graças à Honda. Será que todos o querem fazer? Será que o Dave [Salters] quer fazê-lo… será que o Michael [Andretti] o quer fazer? Tenho a certeza que todos o queremos fazer. Mas é por causa da Honda e tem de valer a pena. Tem de se enquadrar nas estratégias de marketing, todo esse tipo de coisas. É esse o objetivo de fazer isto, no final. Ainda existem esses requisitos básicos. Para ser super claro, é com a Honda”, disse ele. “Temos muito respeito pela estratégia global da Honda no domínio dos desportos motorizados, por isso vamos ver. Temos uma relação muito boa com as pessoas do grupo de desportos motorizados da Honda. Eles são de primeira classe, vencedores do campeonato mundial de F1. Eles conhecem o desporto motorizado melhor do que qualquer um de nós e têm de descobrir o que faz sentido. Vamos ver e ver para onde vamos. O primeiro trabalho é para nós fazer um bom trabalho aqui. Temos de fazer um bom trabalho aqui e mostrar que o carro tem credenciais e depois vamos ver o que acontece. É preciso que faça sentido. Vamos ver se faz sentido para a Honda”.