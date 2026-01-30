WEC: Honda mais perto do regresso

Depois de negar várias vezes essa possibilidade, a Honda parece estar agora mais perto do que nunca de regressar à categoria de topo do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), com um programa Hypercar previsto para 2027 baseado no Acura ARX-06, mas sob a designação Honda. Segundo várias fontes, a decisão final deverá ser tomada nas próximas semanas.

A RACER, o Dailysportscar e a The Race são algumas das fontes que avançam com esta possibilidade da Honda aproveitar o bem-sucedido programa LMDh no IMSA para o colocar em pista no WEC. O ponto de viragem surgiu no final de 2024, com a fusão da Honda Performance Development e da HRC numa única estrutura global. Nessa altura, os responsáveis da marca admitiram publicamente estar a estudar seriamente a entrada no WEC. Agora, com os projetos da F1 e do MotoGP a entrarem numa fase de maior estabilização, a porta parece abrir-se.

#60: Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Tom Blomqvist, Colin Braun

A HRC, contudo, não pretende financiar sozinha a operação, desenhando um modelo semelhante ao da IMSA, mas com um parceiro de maior peso financeiro e operacional. Nesse contexto, a Inter Europol Competition surge como principal candidata a associar-se ao projeto. A equipa polaca é uma referência nos LMP2, com vitórias em Le Mans, um título no IMSA e resultados consistentes na European e Asian Le Mans Series. O plano em estudo poderá envolver dois carros: um gerido diretamente pela HRC e outro pela estrutura parceira, abrindo ainda a porta a uma participação reforçada em Le Mans.

A presença recente de uma numerosa delegação da HRC Japão nas 24 Horas de Daytona, liderada por Koji Watanabe, foi interpretada como mais um sinal da intensificação do processo, embora, à data, não exista ainda qualquer acordo formal assinado.

Fotos: IMSA