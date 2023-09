WEC: Honda mais perto de ingressar no mundial? | AutoSport

Estas poderão ser boas notícias para Filipe Albuquerque. A Honda operou uma reestruturação nas suas divisões de competição e a HPD (Honda Performance Development) responsável pelo desenvolvimento dos projetos nos EUA irá passar a estar integrada na HRC (Honda Racing Corporation).

O objetivo principal desta reestruturação é usar todo o conhecimento à disposição da Honda, para a marca enfrentar este regresso à F1 com a Aston Martin. A antiga HPD vai também ter um papel no desenvolvimento das novas unidades motrizes para 2026.

Mas tão importante quanto isso, a antiga HPD, que está na base do programa de resistência da Acura no campeonato IMSA, poderá ter uma via mais facilitada para a entrada no WEC. Dado o potencial que o ARX-06 tem demonstrado nas corridas de resistência dos EUA e a vontade da Wayne Taylor Racing e da Andretti Global em entrar no mundial de resistência da FIA, este passo pode abrir uma porta para que esse sonho se torne realidade.

“O nosso objetivo é aumentar a marca HRC e manter o sucesso das nossas atividades de competição e acreditamos que a união dos desportos motorizados Honda a nível global como uma organização de corrida ajudará a alcançar esse objetivo”, disse Koji Watanabe, presidente da HRC Japão. “Os nossos engenheiros nos EUA e no Japão serão mais fortes juntos e estou muito feliz por dar as boas-vindas aos nossos associados dos EUA à equipa HRC.”

As 24 Horas de Daytona de 2024, serão a corrida inaugural da nova HRC US, com os Acura ARX-06 LMDhs a ostentarem os logótipos da HRC.

“Sempre fomos muito claros – precisamos de olhar para o WEC”, disse David Salters responsável pela HRC US. “Temos um ARX-06 fantástico, que tem sido o resultado do trabalho da nossa equipa, [parceiro de chassis] ORECA e as nossas equipas de competição têm feito um trabalho fantástico. Por isso, estamos apaixonados por ele e é elegível para ir para o WEC.

Relativamente à questão do calendário para a entrada no WEC, Salters excluiu a possibilidade de um programa em 2024 e afirmou: “Não foi delineado, por isso trabalhamos constantemente nesse sentido para ver o que faz sentido no futuro. Estamos a analisar as estratégias futuras e não temos prazos definidos neste momento, mas estamos a avaliar seriamente”.

Este pode ser o momento pelo qual Filipe Albuquerque tanto desejava. O piloto luso está muito bem cotado na Honda, sendo ele um dos grandes responsáveis pela evolução do ARX-05 e do novo ARX-06. Com a WTR e a Andretti a ter dois carros sob a sua alçada em 2024, a estrutura vai aumentar e talvez já se esteja a preparar para uma possível entrada no WEC em 2025. Para 2024 é demasiado tarde para organizar tudo, mas em 2025, talvez possamos ter Albuquerque em luta por vitórias à geral no WEC.