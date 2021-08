WEC: Hidrogénio adiado um ano | AutoSport

Juntamente com o anúncio do biocombustível que irá “alimentar” os motores dos carros do WEC, durante a conferência de imprensa em Le Mans, o ACO garantiu que a sua proposta para uma nova classe a hidrogénio verá a estreia atrasada um ano, de 2024 para 2025.

A nova categoria, destinada a protótipos que funcionem com células de hidrogénio, tem sido incitada pelo ACO desde 2018. Desde então, o ACO tem vindo a trabalhar para desenvolver a tecnologia através do programa “Mission H24”, que produziu um protótipo com base num LMP3 com os parceiros Michelin, Green GT, Adess, e TotalEnergies.

Depois de duas gerações de protótipos terem sido desenvolvidos e relatos de avanços no desempenho e fiabilidade, não existem fabricantes comprometidos com a nova classe. Assim, o ACO optou por adiar a introdução da classe por um ano.

“‘Mission H24’ é a ilustração do nosso compromisso com um desporto automóvel descarbonizado”, afirmou Pierre Fillon, presidente do ACO. “Temos programas ambiciosos com especialistas como Michelin, Total, Red Bull Advanced, ORECA, e estamos a trabalhar no lançamento do hidrogénio. É uma nova tecnologia – não é um mar de rosas e nós sabíamos disso. Por causa do COVID tivemos atrasos no nosso progresso, por isso decidimos adiá-la por um ano”.