WEC, Henrique Chaves: “Vamos a Monza para defender a liderança” | AutoSport

Depois do sucesso tremendo na última prova do WEC, as 24h de Le Mans, com uma vitória na sua estreia, Henrique Chaves está de volta à ação no mundial de endurance, agora em Monza, para uma prova de seis horas.

O piloto de Torres Vedras estreou-se na mais importante competição de endurance do mundo na prova de Spa-Francorchamps com um segundo lugar, mas foi em Le Mans, na sua primeira passagem pela clássica francesa, que colocou definitivamente o seu nome no firmamento, com um triunfo na classe GTE Am. Henrique Chaves, que na primeira ronda do campeonato ainda não tinha sido integrado no Aston Martin Vantage AMR trinta e três, tem como objetivo ajudar os seus colegas, Ben Keating e Marco Sorensen, a conquistar o título de pilotos e à TF Sport assegurar o cetro de equipas.

“Vamos para a Monza com uma ideia clara – defender a liderança nos campeonatos e, de preferência, aumentar a vantagem para ficarmos numa situação mais confortável para as últimas provas da temporada. Não vai ser fácil, como seria de esperar, mas vamos trabalhar afincadamente para isso”, afirmou Henrique Chaves. “Vamos ter quarenta quilogramas de lastro de sucesso, o que é normal, dado que estamos no comando dos campeonatos, vencemos Le Mans e o regulamento é bastante claro no que a isto diz respeito, portanto, tudo certo. Acredito que teremos um BoP equilibrado e, portanto, vamos aplicar-nos desde a primeira sessão de treinos-livres para termos um carro o mais competitivo possível para podermos estar na luta pelos lugares do pódio na corrida de domingo”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial das 6 Horas de Monza tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres. No sábado, realizar-se-á a qualificação, às 16h30, ao passo que a corrida terá o seu início às 11h00 de domingo. A prova italiana do Campeonato do Mundo de Endurance poderá ser seguida em directo nos canais Eurosport, de acordo com a programação.