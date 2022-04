WEC: Henrique Chaves vai pilotar pela TF Sport | AutoSport

Henrique Chaves vai estar ao volante do Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA. O piloto português substitui Florian Latorre já a partir da segunda prova do ano, as 6 Horas de Spa, e terá como colegas de equipa Marco Sorensen e Ben Keating.

O anúncio foi feito pelo próprio piloto nas redes sociais, onde agradeceu a oportunidade de competir no WEC a Ben Keating e à equipa. “Quero agradecer ao Ben Keating e à TF Sport por me confiarem esta oportunidade. O meu objetivo será dar o máximo possível para ajudar a equipa a vencer o campeonato”.

Este é um passo importante para Chaves, que este ano já competiu no Asian Le Mans Series pela TF Sport. O português é ainda piloto da equipa no European Le Mans Series – com a estreia no fim de semana passado nas 4 Horas de Le Castellet – e é companheiro de equipa de Miguel Ramos no GT World Challenge Europe, desta feita aos comandos do McLaren 720S GT3 da Garage 59.