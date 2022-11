WEC, Henrique Chaves: Resultado da qualificação “é muito positivo para a corrida de amanhã” | AutoSport

Henrique Chaves arrancará para a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de Endurance, as 8 Horas do Bahrein, da segunda posição da grelha de partida, ficando numa posição mais confortável para garantir o título mundial para os seus colegas de equipa.

O trio do Aston Martin Vantage AMR número trinta e três da TF Sport está em Sakhir para assegurar o ceptro para Ben Keating e Marco Sorenson – o português não participou na primeira ronda da temporada e tem menos pontos que os seus companheiros – e hoje na qualificação foi dado o primeiro passo para esse objectivo.

O piloto americano foi indigitado para qualificar o carro inglês e não desiludiu. Com uma volta a raiar a perfeição, conquistou o segundo lugar da grelha de partida GTE Am, uma posição confortável para iniciar a prova de oito horas e, sobretudo, substancialmente à frente dos seus principais rivais na luta pelo título.

“Foi uma grande volta do Ben. Era impossível chegar à pole-position, mas foi fantástico chegar ao segundo lugar e estar à frente dos nossos grandes adversários na luta pelo título é muito positivo para a corrida de amanhã”, sublinhou o piloto de Torres Vedras.

No entanto, os pontos são conquistados amanhã e o foco dos pilotos do Aston Martin azul da TF Sport está na corrida, que é longa. “Foi um bom resultado, mas o que interessa é o resultado na prova e é lá que poderemos alcançar o nosso objectivo. Vamos aproveitar todas as oportunidades que se nos apresentarem, mas sem riscos de modo que no final das oito horas possamos celebrar o título do Ben e do Marco”, concretizou Henrique Chaves.

As 8 Horas do Bahrein disputam-se amanhã, contando com transmissão em directo no canal Eurosport 2 a partir das 10h30.