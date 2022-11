WEC, Henrique Chaves: “o nosso grande objetivo é o título” | AutoSport

Henrique Chaves é um dos portugueses que estará em ação na derradeira prova do ano do Campeonato do Mundo FIA de Resistência , as 8 Horas do Bahrein. O piloto luso está determinado em ajudar os seus colegas de equipa do Aston Martin AMR #33 da TF Sport na conquista do título entre os GTE Am.



O piloto de Torres Vedras protagonizou este ano um extenso programa desportivo que contou com a sua participação no GT World Challenge Europe Endurance Cup, nas European Le Mans Series e na mais importante competição de endurance do globo.



Dado ter sido recrutado pela TF Sport apenas a partir da segunda ronda da temporada, Henrique Chaves não poderá conquistar o título de vencedor da GTE Am, uma vez que Ben Keating e Marco Sorenson, os seus colegas de equipa, têm os pontos marcados em Sebring.



Neste cenário, o português pode ‘apenas’ ajudar os seus companheiros a conquistar o ceptro da categoria deste ano, desiderato que será prioritário para a sua passagem por Sakhir. “O nosso objectivo é terminar a prova de oito hora perto do outro Aston Martin, dado que assim garantimos o título para o Ben e para o Marco. É claro que, se houver a possibilidade de um pódio ou até de uma vitória, não vamos desaproveitar, mas sem risco, dado que o foco é garantir a vitória no campeonato”, sublinhou Henrique Chaves com confiança.



O piloto de Torres Vedras não espera uma tarefa fácil, uma vez que, dado a bem-sucedida temporada da equipa, o Aston Martin Vantage AMR número trinta e três terá trinta quilogramas de lastro de sucesso, para além do traçado de Sakhir não favorecer o carro inglês.



Contudo, o português está confiante. “Vai ser um fim-de-semana difícil, dado que este circuito não é muito bom para o ‘Aston’ e temos o carro muito pesado – mas estas são as regras e significa que temos tido uma temporada fantástico, como demonstra as vitórias em Fuji e, claro, em Le Mans. Vamos para a luta, tendo em mente que o nosso grande objetivo é o título”, concluiu Henrique Chaves.



O programa oficial das 8 Horas do Bahrein tem o seu início na quinta-feira com duas sessões de treinos-livres. Na sexta-feira será realizada a qualificação, às 13h50, disputando-se a corrida de oito horas no sábado, que contará com transmissão em directo no canal Eurosport 2 a partir das 10h30.