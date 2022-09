WEC, Henrique Chaves: “gosto destes desafios e sinto-me confiante” | AutoSport

Henrique Chaves vai estrear-se no circuito de Fuji para a próxima ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, regressando aos comandos do Aston Martin Vantage AMR da TF Sport depois do aparatoso acidente sofrido em Monza na jornada anterior.

Henrique Chaves disputa no próximo fim-de-semana a quinta ronda do WEC, que terá como palco o circuito de Fuji, no Japão, uma novidade para o português que, no entanto, está apostado em lutar por um resultado de relevo. O jovem de Torres Vedras completa assim, a terceira etapa de um período em que passa por três eventos em três fins de semanas consecutivos, passando por todas as competições em que participa este ano – European Le Mans Series, GT World Challenge Europe Endurance Cup e o Campeonato do Mundo de Resistência.

Henrique Chaves será acompanhado aos comandos do Aston Martin Vantage AMR da TF Sport por Ben Keating e Marco Sorensen, que lideram a classificação de Pilotos GTE Am. Para o português, este fim de semana será tudo uma novidade, uma vez que o circuito é-lhe completamente desconhecido, mas ainda assim está determinado em ajudar os seus colegas de equipa na luta pelo título. “Haverá muitas novidades para mim, uma vez que nunca competi em Fuji e tenho de aprender o traçado. Para além disso, existe uma grande instabilidade meteorológica, com a possibilidade chuva, o que não vai ajudar a minha causa, mas estou confiante e conto com a ajuda da equipa”, apontou Henrique Chaves.

O jovem de Torres Vedras, como é habitual, evidencia uma determinação férrea e muito embora espere dificuldades, está pronto para as enfrentar. “Muito possivelmente, estará de chuva nos treinos e seco na corrida, o que não é benéfico para quem está a aprender um circuito. Seja como for, estamos cá para dar o máximo e olhamos para a vitória como objetivo, de modo a alargar a vantagem do Ben e do Marco na classificação de pilotos. Não será fácil e será um objetivo ambicioso, mas gosto destes desafios e sinto-me confiante. Vamos para a luta e batalhar para podermos subir ao degrau mais alto do pódio”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial das 6 Horas de Fuji tem o seu início na sexta-feira, com as duas primeiras sessões de treinos livres. No sábado realiza-se a qualificação, às 6h40, ao passo que a corrida terá o seu início às 3h00, podendo ser seguida em direto no Eurosport.