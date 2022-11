WEC, Henrique Chaves: “Foi uma grande temporada” | AutoSport

Félix da Costa conquistou o título, mas não foi o único português em destaque. Henrique Chaves fez a sua estreia no WEC e mostrou logo ao que vinha, com um pódio em Spa, ao que se seguiu uma vitória em Le Mans, na sua estreia na clássica de endurance. Chaves foi peça fundamental na conquista do título de Ben Keating e Marco Sorenson. Foi pena não ter feito a primeira corrida, pois seria mais um título para Portugal.

“Foi uma corrida difícil, com as situações de ‘Full Course Yellow’ a contrariar os nossos intentos. Não foi também fácil gerir o muito peso que tínhamos no carro, mas conseguimos terminar numa boa posição e, mais importante, garantir o título mundial para o Ben e para o Marco”, afirmou Henrique Chaves. “Foi uma grande honra poder terminar a corrida e dar os primeiros títulos mundiais à TF Sport. Foi uma grande temporada, foi pena não ter participado na primeira prova, mas ainda assim consegui terminar em terceiro no campeonato. É um orgulho enorme fazer parte desta conquista e quero agradecer à equipa e a todas as pessoas que me apoiaram. Foi um ano fantástico”, concluiu o português, que só pode estar feliz e orgulhoso pela brilhante época que fez, presente no WEC, ELMS e GTWC. Chaves é já uma certeza no panorama do endurance.