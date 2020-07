WEC: Handicaps atribuídos para prova de Spa

Já são conhecidos os handicaps para as 6h de Spa. Os valores não variam muito dos definidos para a prova de Sebring.

Os handicaps para cada carro LMP1 são calculados criando um ‘carro virtual’ com 40 pontos a menos de corrida do que o líder do campeonato, atualmente com 111 pontos. A diferença de pontos entre cada carro e o virtual é então multiplicada pelo comprimento do circuito em quilómetros e um coeficiente definido pelo WEC para criar um handicap por volta que é aplicado de maneiras diferentes, dependendo se o carro é híbrido ou não. -híbrido.

Para Spa, o Toyota #7 ficará limitado a ter 3,53 megajoules de energia elétrica por volta, enquanto o carro # 8 terá 3,88 megajoules por volta.

Os não híbridos da Rebellion Racing e ByKolles terão um handicap de1,58s por volta e 1,94s por volta, mas como o handicap será menor que o aplicado à Toyota (3.58 seg mais lento para o #7 e 3.08 seg. mais lento para o #8), dá vantagem teórica às máquinas não-híbridas

Os dois carros não híbridos do Spa terão um peso mínimo de 877 kg, em comparação com os 932 kg que os Toyotas correm na maior parte da temporada.

A Rebellion e a ByKolles trabalharão com restritores de combustível com um diâmetro de 26,1 mm, enquanto a Toyota nº 7 terá um restritor de 19,6 mm, cinco milímetros menor que no #8.

As 6h de Spa decorrerão de 13 a 15 de Agosto, à porta fechada.