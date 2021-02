WEC, Gustavo Menezes: “Le Mans é muito mais do que uma corrida”

Gustavo Menezes, que irá pilotar pela Glickenhaus esta época, está encantado com a oportunidade de se juntar à Peugeot. O piloto americano vai juntar-se ao projeto francês no próximo ano, depois da experiência este ano com um Hypercarro:

“Sempre admirei a tenacidade da Peugeot na luta pela vitória em todas as frentes. Assim que soube que o regresso era uma realidade, soube que tinha que encontrar um modo de entrar em contacto e de associar os nossos objetivos de vitória. Le Mans é muito mais do que uma corrida, mais do que resistência, é perseverança, nunca desistir. Se tudo correr bem e todos ficarem motivados, então talvez se regresse a casa com uma vitória.”