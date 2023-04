WEC, Gustavo Menezes (Peugeot): “estamos contentes com o quinto lugar” (Áudio) | AutoSport

O Peugeot 9X8 #94 terminou as 6 Horas de Portimão no quinto posto da classificação, mas mais importante foi comprovar em corrida que foi dado um passo em frente no desempenho do Hypercar francês. Gustavo Menezes explicou ao AutoSport que ainda há muito para melhorar no carro, mas neste momento estão contentes com o resultado obtido no Autódromo Internacional do Algarve.