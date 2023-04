WEC, Guilherme Oliveira: “Sonho concretizado” | AutoSport

Um arranque de época em grande para Guilherme Oliveira. O piloto da Maia foi chamado em cima da hora para participar no WEC e a sua prestação foi mais uma vez excelente.

Oliveira, que assinou recentemente contrato com a Yvan Muller Racing, viu abrir-se uma janela de oportunidade inesperada, mas muito apetecível. O carro #56 da Project 1- AO precisava de um piloto bronze e um silve para esta ronda, com os habituais pilotos a não poderem estar presentes na ronda de Portimão. A escolha recaiu sobre dois piloto lusos. O experiente Miguel Ramos e o jovem Guilherme Oliveira, reunidos pela primeira vez.

O desafio será sempre grande e ambos chegaram à pista e sentaram-se pela primeira vez ao volante do Porsche 911 RSR-19 aprendendo a cada ida para a pista. Mas o jovem piloto mostrou-se uma vez mais à altura dos acontecimentos, fazendo um stint duplo muito sólido, com um ritmo muito regular, sem exageros, com uma postura madura e inteligente. O Safety Car ainda deu alguma esperança e as portsa do pódio abriram-se, mas um Drive Through complicou as contas. O resultado foi um sólido sexto lugar numa primeira aparição no WEC sem mácula para o piloto:

“Foi pena, mas ainda assim estou feliz com o resultado e, mais ainda, com a oportunidade que tive de estrear-me no WEC. Foi mais um sonho que concretizei”, sublinhou Guilherme Oliveira, que cumpriu um total de 71 voltas nas 6 Horas de Portimão. “Duas horas na pista em que dei tudo o que tinha, mas sem cometer qualquer erro. Por isso, fiquei bastante contente com o meu desempenho. Para mim, o mais importante era demonstrar o meu valor e isso acho que consegui. Agora, é esperar que se abram algumas ´portas´. Obrigado à equipa pela confiança que depositou em mim e parabéns pelo trabalho que desenvolveram ao longo do fim-de-semana”.

Já no próximo fim-de-semana, em Barcelona, Guilherme Oliveira está de regresso à competição, para participar na prova de abertura da temporada da Michelin Le Mans Cup. O português vai defender as cores da M-Racing, equipa francesa liderada por Yvan Muller (tetracampeão do Mundo de Turismos) que tem como objetivo garantir a presença nas 24 Horas de Le Mans.