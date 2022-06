WEC: “Grande probabilidade” da época de Sebastien Ogier ter terminado em Le Mans | AutoSport

Depois de ter conquistado o 9º posto entre os carros LMP2 no final das 24 Horas de Le Mans, a época de Sebastien Ogier no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA pode ter chegado ao fim, embora tenha sido anunciado anteriormente que o oito vezes campeão do mundo de ralis fosse completar a época de 2022 aos comandos do Oreca #1 da Richard Mille Racing juntamente com Charles Milesi e Lilou Wadoux.

“Apesar de ter sido anunciado de forma diferente, fomos sempre claros com a equipa que eu apenas faria Le Mans e as duas corridas anteriores para me preparar para a prova”, disse Ogier, citado pelo Motorsport.com. “Eu não queria fazer o campeonato completo”.

Ogier afirmou que “tinha mais interesse em fazer mais alguns ralis, mas acrescentar cinco ou seis corridas do WEC não se enquadra realmente no meu desejo de abrandar. Portanto, há uma boa hipótese [de a época] terminar”.

Esta última afirmação vai de acordo com o que Sebastien Ogier tinha dito em maio ao AutoSport, que a sensação de pilotar um protótipo não ficava sequer perto dos ralis.

Mesmo com o piloto a admitir que “não foi planeado” fazer a temporada completa do WEC, a possibilidade de voltar ao mundial de resistência no próximo ano, provavelmente na classe rainha aos comandos do Hypercar da Toyota, mantém-se intacta. “Fui mordido pelo ‘bichinho’. Só quero uma coisa, que é voltar!”, concluiu o piloto.

Foto: Gabi Tomescu/focuspackmedia.com