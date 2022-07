WEC: Glickenhaus vai faltar a Fuji | AutoSport

Como esperado, a Glickenhaus não irá participar nas 6h de Fuji. A equipa americana aponta motivos económicos para a ausência na prova japonesa, com a empresa a fazer um ponto de situação enquanto procura novos investimentos. As 6h de Monza foram provavelmente a melhor corrida da equipa no WEC e apenas um problema no motor impediu a equipa de traduzir o forte andamento num resultado positivo. Jim Glickenhaus afirmou ao Sportscar365 que a decisão já estava tomada:

“A principal razão [para faltar Fuji] é economica”, explicou ele. “Estamos a poupar dinheiro até sabermos qual é realmente a nossa situação. Continua a ser a mesma coisa: para a nossa empresa, vendendo até 300 carros por ano, uma certa quantidade de corridas faz sentido. Além disso, não o podemos justificar financeiramente com os accionistas. E se este dinheiro de investimento chegasse, seria principalmente para desenvolver Pick Ups a pilhas de combustível de hidrogénio para o nosso programa de Bajas. A exposição do WEC faria então sentido, porque teríamos um mercado potencial maior. Há um par de fatores. O Japão ainda está muito COVID fechado, segundo o meu entendimento. O que nos incapacita de interagir com fãs e potenciais clientes. Não nos faz muito bem, para ser honesto”.

A presença na última prova, Bahrein, está a ser equacionada, mas para já sem certezas.