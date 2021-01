WEC: Glickenhaus revela pilotos

Romain Dumas, Gustavo Menezes, Ryan Briscoe, Pipo Derani, Olivier Pla, Richard Westbrook e Franck Mailleux foram anunciados como pilotos da Glickenhaus para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), na categoria dos hipercarros.

Ainda não se sabe a disposição completa dos pilotos, mas Menezes e Briscore já estão divididos entre o #708 e 0 #709 da Glickenhaus. Com sete pilotos anunciados, também ainda não se sabe quem será o piloto reserva.

A intenção da equipa americana é estar presente na ronda de abertura do WEC, em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, a 4 de abril.

Para o fundador da equipa, Jim Glickenhaus: “Estamos orgulhosos de cada um destes pilotos juntar-se à equipa. estamos numa situação de David contra Golias, mas a nossa história mostra que podemos lutar contra adversários mais fortes”.