WEC: Glickenhaus pede BoP mais justo para últimas provas | AutoSport

A Glickenhaus pretende que a FIA e o ACO façam alterações no BoP de forma a aproximar os não-híbridos dos Toyota que continuam a liderar sem problema.

James Glickenhaus pretende que os responsáveis pelo WEC revejam o BoP para que as diferenças competitivas sejam menores. Depois de uma boa estreia em Le Mans com uma fiabilidade assinalável, a Glickenhaus quer agora ver a performance dos não-híbridos ser revista para que possam aproximar-se da frente:

“Temos agora muitos dados de Le Mans 24 Horas”, disse Glickenhaus, “e é evidente que enquanto os nossos carros e o Alpine estão bem equilibrados, os Toyota têm uma vantagem muito significativa. Se não tivessem tido os problemas com o depósito de combustível (o que forçou os carros a parar com mais frequência do que o planeado, uma vez que os filtros de combustível estavam sujos), a diferença teria sido ainda maior – com um desempenho puro, teriam ficado a milhas de distância do #36 e dos nossos carros. Isso simplesmente não deveria acontecer numa classe governada por BoP. Sei que surpreendemos na qualificação, mas é exatamente aí que o ritmo deveria ter sido pelo BoP- a Toyota tinha mais, muito mais, como evidenciado pelas diferenças na Hyperpole. Nunca disse que queria que os Toyotas fossem abrandados, de forma alguma. Eles têm claramente uma vantagem de pneus no momento – os pneus que corremos estão otimizados para o seu carro, não para um protótipo de tração traseira, e esperamos que isso seja tratado para a próxima temporada. Não queremos que sejam abrandados, queremos ser autorizados a ir mais depressa. Não podemos fazer isso com peso – o carro foi concebido para o mínimo de regulação – mas podemos tirar mais potência do carro, e também o podemos fazer de forma fiável. Claro que deixámos isso claro ao WEC e ao ACO – espero que eles deem uma vista de olhos aos números e que tomem a decisão certa. Uma competição mais próxima é boa para todos – incluindo a Toyota – e eles têm de mostrar agora que têm a capacidade e a vontade de se ajustarem substancialmente e depois afinar, porque até 2023 o trabalho vai ser muito, muito maior no BoP”!