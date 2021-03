WEC: Glickenhaus não garante presença em Spa

A Glickenhaus não garante que estará na prova inaugural do WEC em Spa no dia 1 de maio. A equipa quer ter a certeza da qualidade do carro antes de ser homologado.

Os carros do WEC terão um período de homologação de cinco anos, durante os quais não poderão ser modificados. Assim, a equipa americana não quer apressar o processo e pretende ter a certeza antes de levar o carro para a pista (o que efetivamente congela o carro por cinco ano). A equipa ainda quer fazer um teste de endurance de 30h e quer esperar que a Michelin trabalhe os pneus para o seu carro.

“Não vou dizer que não vamos estar em Spa, porque ainda não está decidido”, disse Jim Glickenhaus ao Autosport.com, “Estaremos na lista de inscritos, mas posso absolutamente dizer que até estarmos completamente satisfeitos com ambos os carros, não vamos correr. Não vou começar a correr até ter feito um teste de 30 horas”, disse ele. “Se a Michelin me disser que precisam de um mês extra para desenvolver o pneu, então não vamos estar em Spa. O carro é fantástico e o meu objetivo continua a ser ganhar Le Mans”.