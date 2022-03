WEC: Glickenhaus não conseguiu terceiro carro para Le Mans | AutoSport

Como o AutoSport deu conta ontem, a Glickenhaus estava a trabalhar para conseguir inscrever três carros na edição de 2022 das 24 Horas de Le Mans. No entanto, o dono e fundador da equipa revelou hoje que não foi possível chegar a um acordo para isso acontecer.

“Concluir tudo em 48 horas não foi realista no final”, disse Jim Glickenhaus ao Motorsport.com. “Provavelmente tivemos 15 pessoas a contactar-nos, e estávamos a trabalhar com um ex-piloto de Le Mans para tentar que isso acontecesse”.

A Glickenhaus Racing terá dois carros à partida da mítica prova deste ano, mas pode vir a ter mais Glickenhaus 007 LMH inscritos nas próximas épocas, porque parecem existir interessados neste projeto.