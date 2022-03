WEC: Glickenhaus lidera TL3, portugueses no top4 | AutoSport

No terceiro e último treino antes da qualificação para as 1000 milhas de Sebring, a Glickenhaus voltou a ser a mais rápida. Olivier Pla foi o mais rápido da sessão no Glickenhaus 007 LMH, ficando à frente do Alpine A480 – Gibson de Nicolas Lapierre. Filipe Albuquerque colocou o seu Oreca 07 #22 da United Autosports no top 3, igualando o que tinha feito na sessão anterior. António Félix da Costa não ficou muito longe do seu compatriota conseguindo o quarto tempo na sessão, à frente do Toyota #8.

A Porsche terminou em primeiro e segundo lugar na classe GTE-Pro com os 911 RSR-19s, replicando o resultado do primeiro treino Matteo Cairoli fez o melhor tempo em GTE-Am para o Team Project 1.

O #41 da Realteam by WRT de Rui Andrade ficou no fundo da tabela dos LMP2 e o #45 da Algarve Pro Racing fez o 11º tempo nos LMP2, segundo tempo na classe Pro Am.

Segue-se a qualificação, marcada para as 23h, hora portuguesa.

Tempos online AQUI