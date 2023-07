WEC: Glickenhaus falha Fuji | AutoSport

Pela segunda época consecutiva, a Glickenhaus não vai estar presente na prova de Fuji do campeonato do mundo FIA de resistência. A estrutura americana ainda não tinha definido se iria ou não, mas irá acabar por faltar à penultima jornada do campeonato.

A prova japonesa marcada para setembro deverá ter 36 inscritos, 12 hypercars, mas não contará com a Glickenhaus, cujo futuro continua incerto. O responsável pela equipa, Jim Glickenhaus, já afirmou que a equipa precisa de investidores para poder fazer atualizações aos protótipos e se manter na grelha em 2024. Não se sabe se a equipa está a conseguir reunir esses investidores, o que agora está confirmado é a sua ausência na prova de Fuji.