WEC: Glickenhaus em Aragão para teste de 30 horas | AutoSport

A Glickenhaus está em Aragão para preparar as duas máquinas para os compromissos que se avizinham. O chassis #708 irá cumprir um teste de 30h na Motorland em Aragão, e será também feito o shakedown ao chassis #709 que deverá estar presente em Portimão para a segunda jornada do WEC.

Para o chassis #708 depois do teste, será feita uma revisão completa para depois ser mostrado nas 24h de Nurburgring e no Goodwood Festival of Speed.