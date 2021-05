WEC: Glickenhaus deverá estar em Portimão

A Glickenhaus homologou o pacote aerodinâmico do seu Hipercarro SCG 007. As duas máquinas da equipa deverão ser colocadas a teste na Motorland em Aragão para um teste de resistência de 30 horas para o carro 1 e o carro 2 deverá fazer o shakedown pouco depois.

Ambos os carros deverão estar na grelha de partida para as 8h de Portimão. Além disso, o #708, primeiro chassis da equipa, será visto em público, tanto com uma volta de demonstração nas 24h de Nurburgring como no Goodwood Festival of Speed.