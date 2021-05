WEC: Glickenhaus confirma tripulação para Portimão | AutoSport

A Glickenhaus confirmou que a estreia para o primeiro dos seus SCG 007 Hypercars na ronda do WEC em Portimão no próximo mês com Romain Dumas, Ryan Briscoe e Richard Westbrook ao volante da máquina.

O trio irá correr o Glickenhaus #709 em Portugal para a prova de 8 horas enquanto o chassis #708, após uma prova planeada de 30 horas no Motorland Aragon irá aparecer nas 24 Horas de Nürburgring antes de uma reconstrução completa para se preparar para a sua estreia na corrida em Monza ao lado do #709.

Gustavo Menezes um dos pilotos do projeto elogiou a fiabilidade da máquina:

“A fiabilidade do carro tem sido muito boa até agora, eu diria que muito surpreendente para um novo programa como este. É uma coisa boa para uma corrida como as 24 Horas de Le Mans, onde a sobrevivência é muito importante. Será importante ver como estamos contra os Toyotas. No entanto, antes de Le Mans, penso que não saberemos mais por causa da política do BOP. Jim Glickenhaus é claro nas suas ambições, ele não esconde absolutamente nada. Ele só quer viver a sua paixão pelas corridas de automóveis. Penso que será em Le Mans que todos irão realmente mostrar o que têm e só então poderemos ver como está o Glickenhaus” disse ao endurance-info.com.