WEC: Glickenhaus confirma presença em 2023 e avalia um segundo Hypercar | AutoSport

A Scuderia Cameron Glickenhaus confirmou que terá um carro presente na grelha do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) de 2023, avaliando uma possível segunda inscrição – possivelmente apenas para a prova de Le Mans – conforme salientou James Glickenhaus ao Motorsport.com, apesar da sua equipa ter falhado as últimas duas provas da temporada que terminou. Não sendo do agrado do promotor do campeonato as falhas constantes e as dúvidas sobre a continuidade da estrutura privada no WEC, Glickenhaus admite que as divergências com o Automobile Club de l’Ouest (ACO) foram sanadas.

“Estaremos no WEC no próximo ano e no pior cenário é regressarmos com apenas um carro”, afirmou Glickenhaus. “Esperamos mais, embora ainda não saibamos ao certo porque tudo ainda está em avaliação”.

Os problemas de fornecimento de materiais podem provocar alguns constrangimentos à estrutura norte-americana, conforme o responsável deu a conhecer noutra entrevista à margem da apresentação da ronda do WEC no Qatar, mas Glickenhaus diz ainda estar em aberto a possibilidade de um segundo Hypercar e quem o poderia operar. “Podem ser dois carros que colocamos na grelha ou trabalhamos em conjunto com uma equipa cliente”, disse o empresário à mesma publicação.

Em 2022 a equipa repetiu o terceiro lugar na classificação por equipas da classe rainha do WEC de 2021, mas devido a algumas dificuldades financeiras têm vindo a falhar os finais das épocas, o que tem levantado algumas dúvidas ao ACO sobre o que acrescenta ao campeonato a equipa norte-americana. “O WEC está ciente da minha situação e de como as coisas estão a mudar”, afirmou Glickenhaus. “Sei que os fãs gostam de nós e que contribuímos com algo para o espetáculo”, concluiu.