WEC: Glickenhaus ausente da ronda final no Bahrein | AutoSport

A Glickenhaus Racing não irá disputar as 8 Horas do Bahrein, a ronda final de 2022 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA. A equipa norte-americana não faz parte da lista de inscritos de 37 carros para a jornada final, assim como aconteceu na corrida de Fuji.

Assim, serão cinco protótipos inscritos na categoria Hypercar no Bahrein, com Toyota, Alpine e Peugeot, confirmando-se que a Porsche não estará presente para levar o seu novo 963 LMDh.

A lista de inscritos das restantes categorias permanece em grande parte inalterado em comparação com as corridas anteriores, enquanto Nico Müller and René Rast regressam ao WEC depois de terem falhado a ronda japonesa devido a um conflito entre o calendários desta competição e o DTM.

Nos LMP2, classe onde António Félix da Costa se pode consagrar campeão, terá 14 carros em pista, cinco carros entre os GTE-Pro e 13 inscritos nos GTE-Am.