WEC: Glickenhaus aposta em equipas clientes a partir de 2023 | AutoSport

A próxima aposta de Jim Glickenhaus, dono da Scuderia Cameron Glickenhaus, no endurance deverá ser vender o hipercarro da marca, o SCG007 a equipas privadas a partir do próximo ano. É esta a aposta do construtor norte-americano, que continuará a não poder competir no IMSA e reforça a aposta no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e em bater a concorrência da Porsche e Cadillac, que vão competir no campeonato do outro lado do Atlântico, em Le Mans.

“Jim Glickenhaus tem um grande projeto para acrescentar hipercarro ao Campeonato do Mundo de Resistência em 2023”, anunciou a estrutura norte-americana nas redes sociais. A Glickenhaus está em negociações para vender os seus carros por 2,5 milhões de dólares a privados, um valor que Jim Glickenhaus considera ser mais baixo do que alguns dos seus próximos adversários.

“Temos várias equipas que estão a pensar seriamente em comprar um de nossos hipercarros”, disse Jim Glickenhaus à AutoWeek. “Vendemos o nosso hipercarro a um preço mais baixo do que qualquer outro. Aos 2,5 milhões de dólares, os futuros compradores terão que acrescentar um cheque de meio milhão para receber as peças sobressalentes do 007. Não nos importamos se é o carro que outra equipa possui ou o carro que possuímos [que vença]. Só queremos saber se é um Glickenhaus”.

Mesmo não tendo sido permitida inscrição dos Glickenhaus no IMSA, que requer a produção de 2500 automóveis de estrada para qualquer interessado em competir no campeonato norte-americano de resistência, o responsável da Scuderia quer bater em Le Mans os novos Cadillac e Porsche, que competirão na nova classe GTP do Weathertech Sportscar Championship. “Pensamos que podemos ser muito competitivos contra os carros do IMSA”.