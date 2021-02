WEC: Glickenhaus 007 já foi para a pista

A Glickenhaus já deu mais um passo na sua preparação para a época 2021 do WEC. O SCG 007 já está na pista e Vallelunga a fazer o primeiro ensaio. É o segundo Hipercarro a ir para a pista, depois do Toyota GR010. A Glickenhaus deverá estar em Portimão para a jornada inaugural do campeonato mundial de resistência, a quatro de abril.