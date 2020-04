WEC, Gerard Neveu: “O atraso da temporada serve para as equipas se prepararem”

O Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) vai voltar ao calendário anual pela primeira vez desde 2017. O patrão do WEC, Gerard Neveu, explica que o atraso da temporada, da data original de setembro para março de 2021, deve-se a uma tentativa de deixar as equipas recuperarem da crise que advém da pandemia coronavírus (COVID-19).

“Para a próxima temporada tivemos de ter em consideração a crise. Após esta pandemia vamos enfrentar um grande impacto económico. Por isso, queremos ser cautelosos com esta situação. A única coisa que podemos fazer é dar tempo. Acreditamos que esta decisão de atrasar o início da temporada, para março de 2021, traz uma melhor oportunidade para as equipas se prepararem.”

“Teremos de estar preparados para muitas mudanças. Teremos de ser menos sofisticados nos próximos anos.”