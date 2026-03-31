WEC: Genesis apresentou as suas cores para a estreia

A Genesis Magma Racing apresentou o GMR-001 Hypercar, modelo que marcará a estreia da marca no FIA World Endurance Championship (WEC). O projeto foi desenvolvido num calendário apertado, cumprindo todos os prazos definidos.

O GMR-001 Hypercar resulta de uma colaboração entre o centro de design da Genesis e a ORECA, refletindo uma forte ligação entre os modelos de estrada e de competição. Entre os elementos mais distintivos estão os faróis “Two-Line”, inspirados nos modelos de estrada da Genesis e especificamente desenvolvidos para competição. Apesar do risco associado à importância da iluminação no WEC, o desempenho foi validado durante o primeiro teste de resistência, realizado no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, em setembro, incluindo condução noturna.

No plano técnico, o desenvolvimento cumpriu integralmente o plano delineado. O motor Genesis G8MR 3.2 litros V8 turbo, baseado no motor de quatro cilindros em linha utilizado pela Hyundai Motorsport no WRC, trabalhou pela primeira vez em fevereiro de 2025. No total, o GMR-001 completou cerca de 25.000 quilómetros em testes, com um motor a atingir quase 9.000 quilómetros, cumprindo objetivos considerados essenciais. O programa incluiu simulações de condições de corrida do WEC, incluindo testes em piso molhado em Magny-Cours, em outubro.

A identidade visual dos dois carros que irão alinhar no campeonato incorpora a bandeira da Coreia do Sul, assinalando a entrada da Genesis como primeiro construtor coreano na competição. A decoração inclui ainda a palavra “Magma” em hangul (alfabeto coreano – “마그마”), elemento central na identidade da equipa e inspiração para o seu logótipo geométrico, aplicado na cor característica Magma.

O engenheiro-chefe, Justin Taylor, afirmou:

“Definimos objetivos elevados de quilometragem para vários componentes e alcançámos a maioria deles, mas, mais importante, a quilometragem foi produtiva. Para além da resistência, também nos concentrámos em garantir que conseguimos rodar de forma consistente ao nosso potencial máximo dentro dos regulamentos técnicos do WEC.”

E acrescentou:

“O nosso primeiro objetivo esta época é terminar corridas. Sem problemas. Sem penalizações. Depois podemos começar a olhar para evoluir na classe Hypercar, passo a passo, com presenças na Hyperpole, terminar na mesma volta dos líderes, lutar por lugares no top cinco em termos de ritmo.”

O alinhamento de pilotos já é conhecido com Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin e Daniel Juncadella no Genesis GMR-001 n.º 19, enquanto o Genesis GMR-001 n.º 17, será pilotado por André Lotterer, Pipo Derani e Mathys Jaubert. A estreia acontece em Ímola, de 17 a 19 de abril, com o Prologue a anteceder a primeira prova oficial.