WEC: G-Drive Racing oficializa saída e só compete na Rússia | AutoSport

A G-Drive Racing confirmou hoje a saída do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA na sequência da invasão militar russa na Ucrânia e das condições impostas pela FIA a pilotos e equipas russos e bielorrussos.

Como o AutoSport deu conta ontem, Roman Rusinov, piloto e dono da G-Drive Racing, deu conta que, “recusei-me a aceitar as condições discriminatórias da FIA”, contra as condições impostas para poder competir internacionalmente. O mais expectável era a desistência da estrutura do campeonato mundial e do programa no European Le Mans Series (ELMS), como se confirma hoje. A equipa russa, que celebraria o seu 10º aniversário no automobilismo internacional, retira a entrada do Oreca 07 Gibson LMP2 que seria pilotado por Daniil Kvyat, Rene Binder e James Allen.

No comunicado da equipa pode ler-se que “nesta temporada, a G-Drive Racing vai concentrar-se em eventos de desporto motorizado na Rússia. Outros planos da equipa serão anunciados mais tarde”.

Falta a confirmação da Algarve Pro Racing, a estrutura parceira da G-Drive no ELMS e WEC, do que vão ser os seus planos para o programa para 2022.