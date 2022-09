WEC Fuji, Henrique Chaves: “O carro está muito competitivo” | AutoSport

Henrique Chaves viu o seu colega de equipa, Ben Keating, conquistar a pole na categoria LMGTE Am, na estreia do piloto luso na pista nipónica.

O jovem português ia para o Japão sabendo que teria de aprender o traçado nipónico, mas isso não o impediu de mostrar um bom ritmo ao longo das sessões de treinos-livres e de evidenciar uma evolução consistente, que será determinante para a corrida de seis horas de amanhã.

A qualificação do carro número trinta e três foi realizada por Ben Keating e o ‘Gentleman Driver’ inglês não deixou os seus méritos por mão alheias, conquistando a pole-position na classe de GTE Pro-Am, deixando o carro que divide com Henrique Chaves e Marco Sorensen com boas possibilidades para a prova japonesa.

“O carro está muito competitivo e o Ben esteve muito forte na qualificação, o que nos garantiu a melhor posição na nossa classe. Eu tenho-me vindo a adaptar ao circuito de Fuji e sinto-me já muito confortável e competitivo. Estou seguro de que vamos ser muito fortes na prova de amanhã”, afirmou o piloto de Torres Vedras.

Para a prova da madrugada de domingo o objetivo para o trio do Aston Martin é claro – vencer. O jovem português está confiante que a sua equipa estará na luta pelo triunfo, mas sabe que a oposição será forte e exigente. “Vamos para a corrida com o intuito claro de subir ao degrau mais alto do pódio e abrir a vantagem no campeonato. No entanto, numa corrida de seis horas muito pode acontecer e a estratégia será igualmente de grande importância. Para além disso, os nossos adversários estão também muito competitivos. Vamos manter um ritmo forte e consistente para podermos, evitando erros, estarmos em boa posição para garantirmos a vitória”, concluiu Henrique Chaves.