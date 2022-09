WEC Fuji, Félix da Costa: “Um excelente fim-de-semana” | AutoSport

António Félix da Costa saiu de Fuji um pouco mais próximo do título do WEC em LMP2. O piloto português conseguiu fazer a pole para a corrida e no final trouxe mais um troféu de segundo classificado, tendo ficado à frente dos principais adversários. As contas no final são, portanto, muito positivas.

Numa corrida de extrema intensidade, onde os principais candidatos rodaram as 6 horas num verdadeiro “sprint”, Félix da Costa mostrava-se feliz com o resultado alcançado:

“Um excelente fim-de-semana. Fiz a pole, o que é sempre especial num campeonato tão competitivo como o WEC e na corrida fizemos uma gestão perfeita, a equipa esteve brilhante na estratégia, nós pilotos também muito bem, sem cometermos qualquer erro e este 2º lugar é muito importante para as contas do campeonato. Vamos para o Bahrain com uma boa margem, mas não podemos facilitar, vamos entrar em pista focados em alcançar o melhor resultado e conquistar o título Mundial, que é o nosso grande objetivo enquanto equipa! Está perto, mas ainda falta uma longa corrida de 8 horas!”

Quando falta disputar uma prova para o final do Mundial de resistência, Félix da Costa, Stevens e Gonzalez lideram a classificação com 114 pontos, mais 28 que o carro nº 23 da United Autosports, de Oliver Jarvis, Josh Pierson e Alexander Lynn. Com 38 pontos por disputar na última corrida no Bahrain, tudo em aberto, com grandes possibilidades de António Félix da Costa trazer este título Mundial de resistência para Portugal. A prova final tem lugar no fim-de-semana de 12 de novembro.