WEC/Fuji: Félix da Costa liderou uma das sessões de treinos livres | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) regressa este fim de semana em Fuji, no Japão, para as 6 Horas de Fuji.

Na classe rainha do WEC, dos Hypercar, os dois Toyota lideraram ambas as sessões de treinos livres a primeira com o #8 e a segunda com o #7. Os Toyota foram sempre 1º e 2º na frente dos Peugeot e um da Alpine e sem qualquer carro da Glickenhaus. No TL1 a Peugeot colocou os seus carros no 2º e 4º lugares no TL2, Peugeot e Alpine alternaram-se.

Entre os LMP2, a tripulação do carro #38 da Jota Sport tem a maior vantagem de pontos de qualquer líder de classe com 19 pontos sobre o seu rival mais próximo No TL1 liderou o Oreca #83 AF Corse, e no TL2 o Oreca #38 JOTA de Félix da Costa, líder do campeonato foi para a frente depois de terem sido 11º no TL1. Já Filipe Albuquerque no Oreca #22 da United AutoSports, foi 3º em ambas as sessões. Henrique Chaves, no Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport foi 10 no TL1 e 3º no TL2.

Esperam-se muitas lutas em pista em todas as classes na penúltima ronda da época de 2022. Na classe rainha do WEC, os Hypercar, a Toyota terá alguma vantagem por correr em casa, uma pista que viu sete vitórias da ‘sua’ marca nas oito anteriores visitas.

Os atuais campeões mundiais, Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, terminaram em terceiro lugar na ronda anterior de Monza e apontam para uma segunda vitória do ano aos comandos do Toyota GR010 HYBRID #7. Apenas 15 pontos atrás da Toyota na classificação entre os construtores, a Alpine chega ao Japão depois da sua fabulosa vitória em Monza. A segunda vitória da época para Nicolas Lapierre (vencedor em Fuji pela Toyota em 2012 e 2013), André Negrão e Matthieu Vaxiviere aumentou a sua vantagem no campeonato de pilotos para 10 pontos sobre os vencedores das 24 Horas de Le Mans Brendon Hartley, Sébastien Buemi (também vencedor em Fuji em 2014 e 2017) e Ryo Hirakawa no Toyota #8. O Toyota #7 de Kobayashi, Conway e Lopez continua em terceiro na classificação.

Entre os LMP2, a tripulação do carro #38 da Jota Sport tem a maior vantagem de pontos de qualquer líder de classe com 19 pontos sobre o seu rival mais próximo. O segundo lugar em Monza, após vencer em Le Mans, e o terceiro lugar em Spa-Francorchamps, comprovam a consistência de António Félix da Costa, Will Stevens e Roberto Gonzalez e podem sair do Japão campeões mundiais da classe. Os pilotos do #38 estão 19 pontos à frente do carro #23 da United Autosports USA, e 27 pontos à frente do carro #41 RealTeam da WRT e do carro #9 Prema Orlen Team.

Nos LMGTE Pro, a discussão entre Ferrari e Porsche está acesa. Com apenas duas corridas o fim desta classe, há apenas um ponto de diferença entre Alessandro Pier Guidi/James Calado (AF Corse) e Gianmaria Bruni/Kévin Estre (Porsche GT Team).

Na classe GTE Am, apenas quatro pontos separam Ben Keating/Marco Sørensen, companheiros de equipa de Henrique Chaves no Aston Martin Vantage #33, e David Pittard/Nicki Thiim/Paul Dalla Lana, também num carro idêntico. O acidente aparatoso em Monza de Henrique Chaves significou que o carro vencedor de Le Mans não somou pontos em Itália, mas a máquina #98 da NorthWest AMR de Thiim, Pittard e Dalla Lana não conseguiu tirar o máximo partido, ao terminar no oitavo lugar.

A prova das 6 Horas de Fuji terá transmissão televisiva em Portugal através do Eurosport 1, com transmissão em direto a partir das 2h30 de domingo.