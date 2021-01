WEC: Frederic Lequien sucede a Gerard Neveu

Ano novo, nova chefia no endurance. Frederic Lequien foi nomeado como novo chefe da Le Mans Endurance Management, a organização responsável pela gestão do WEC e do ELMS

Lequien, 48 anos, sucede a Gerard Neveu que tinha ocupado o cargo de CEO da LMEM desde 2012 e que anunciou a sua saída depois das 24h de Le Mans.

Lequien foi anteriormente diretor-geral adjunto e porta-voz do Rally Dakar de 2005-11. Foi também o gestor do projeto da Eurosport International de 2002-5, estando na frente da gestão da hospitality no Campeonato FIA GT e do ETCC.

“Estou orgulhoso e honrado por me juntar à LMEM”, disse Lequien. “O WEC e o ELMS são ambos campeonatos de renome mundial. Pretendemos continuar a atrair uma mistura de equipas de fábrica e privadas e estamos prontos para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã”.