WEC: Fred Makowiecki, o novo trunfo da Alpine, explicou a saída da Porsche

Fred Makowiecki é a nova cara da Alpine para a temporada 2025. O piloto francês abandonou a Porsche a agarrou o projetou gaulês com unhas e dentes. Com a sua experiência, chega para ser uma peça importante no desenvolvimento da Alpine no WEC.

Quem é Makowiecki?

Frédéric Makowiecki (Fred Mako), nascido em 22 de novembro de 1980, é um piloto francês que compete na categoria Hypercar do WEC pela Alpine. Foi piloto de fábrica da Porsche (2014-2024) e venceu provas de endurance como as 12 Horas de Sebring (2018, 2019), Petit Le Mans (2018, 2020) e as 24 Horas de Le Mans na classe GTE Pro (2022). Além disso, participou do desenvolvimento e foi o primeiro a pilotar o Porsche 963 LMDh. E esse conhecimento profundo de um dos melhores carros de endurance da atualidade, pode ser importante para a Alpine dar um passo significativo no seu projeto com o A424.

Photo Fabrizio Boldoni / DPPI

Os motivos da saída da Porsche

Makowiecki conhece a fundo a cultura da Porsche, os métodos de trabalho que têm rendido sucesso nas corridas de longa duração. Curiosamente, Makowiecki também ficou a conhecer uma face menos boa que levou a que saísse da Porsche para abraçar o projeto Alpine:

“Tenho muito orgulho e sorte em ter sido piloto de fábrica da Porsche durante muito tempo, mas a certa altura também é uma questão de entender se estamos a trabalhar com pessoas que têm a mesma abordagem e a mesma visão.

Nos últimos anos, foi um pouco mais difícil, para mim, trabalhar com a Porsche nesse domínio e, definitivamente, quando começámos a falar com o Bruno [Famin], gostei muito da abordagem. Temos a mesma visão das corridas e, de certa forma.

Diria que estou mais no fim do que no princípio da minha carreira. O objetivo é ter prazer e gostar de ir para a pista Não senti o desejo de continuar numa equipa onde, por vezes, tínhamos alguma tensão ou tínhamos uma visão e um ponto de vista diferentes. Isso afectou-me mais do que no passado, quando era mais novo e, definitivamente, desde que estou aqui, estou muito feliz e quero mesmo ter a oportunidade de terminar a minha carreira onde sinto o mesmo desejo de ambas as partes. Sinto que posso trazer algo à equipa”.

Photo Fabrizio Boldoni / DPPI

Não se quer assumir como um líder da equipa

Makowiecki entra numa estrutura onde se torna o piloto mais experiente do lote de pilotos da equipa. No entanto, rejeitou o papel de líder, optando por uma postura mais humilide, de contribuição para um bem comum, sem necessidade de se impor:

“Antes de mais, sou uma pessoa humilde, não vou chegar e dar conselhos a toda a gente, tenho de tentar compreender esta estrutura. Tive a oportunidade de ter um bom conhecimento sobre o carro, porque desenvolvi muitos carros na Porsche, mas também teste muito com a Michelin. No entanto, também quero aprender como é que se faz, seria muito arrogante chegar e começar a dizer que é preciso fazer isto ou aquilo.

Posso partilhar a minha experiência sobre o que funciona ou não. Todos nós precisamos de estar confortáveis e conseguimos chegar a um compromisso. Diria que o que vou tentar fazer, da minha parte, é garantir que há respeito o que é importante, porque no final, para ser honesto, o grupo de pessoas é muito talentoso.

Pudemos ver isso no ano passado, porque com as melhorias que fizeram. O que fizeram no primeiro ano foi bastante forte, porque na segunda parte do ano aproximaram-se das equipas de topo”.

Photo Fabrizio Boldoni / DPPI

Boas primeiras sensações

Fred Makowiecki já experimentou o carro novo e ficou agradado com as sensações:

“Sim já tive o primeiro contacto com um carro. Foi muito bom, em primeiro lugar, voltar a entrar num carro, porque foi uma longa pausa desde então e, depois de várias reuniões, ter a oportunidade de tocar num carro foi ótimo. Estou muito contente com o comportamento do carro, sem dúvida”.