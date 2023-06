WEC: Ford Mustang GT3 foi apresentado | AutoSport

O Ford Mustang GT3, baseado no novo modelo Mustang Dark Horse de 2024, foi revelado na véspera da corrida que celebra o centenário das 24 Horas de Le Mans, assim como foi conhecida a primeira equipa cliente que vai competir com o novo carro.

O design e o esquema de cores tem o dedo de Troy Lee, reconhecido designer de desportos motorizados, mas esta é a primeira incursão deste nos carros de corrida da Ford. O Mustang estará inscrito na categoria LMGT3, que fará a estreia na próxima temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC).

A Ford Performance foi parceira da Multimatic e da M-Sport, para a base deste projeto. A Multimatic, construtora do Ford GT ajudará a construir e apoiar os Mustang GT3, enquanto a M-Sport, parceira de longa data do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) montará os motores V8 de 5,4 litros baseados no Coyote desenvolvidos pela Ford Performance que alimentam o carro.

“Para um projeto como o Mustang GT3, recorremos a dois dos nossos parceiros de maior confiança no mundo dos desportos motorizados para nos ajudarem a reunir este veículo e este programa,” disse Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance Motorsports. “Sei que ficaremos todos tão entusiasmados como os fãs da Ford quando o Mustang começar a competir ao mais alto nível das corridas de GT em 2024.”

Antes de ir competir em Le Mans em 2024, o Mustang GT3 irá competir em várias séries GT3 em todo o mundo, nas mãos de equipas clientes. A primeira foi anunciada hoje e trata-se da Proton Competition, que tenciona fazer a temporada com dois Mustang GT3 no WEC a partir de 2024.

“Este é um programa muito importante e um momento emocionante para a nossa organização”, afirmou o chefe de equipa da Proton Competition, Christian Ried. “O Mustang é uma grande marca e este é um passo importante para a nossa equipa. Estamos ansiosos por nos juntarmos à Ford a partir de 2024.”

Numa manhã recheada de novidades em Le Mans, desde o calendário do WEC para a próxima temporada aos novos protótipos da Alpine e da Toyota, também foi revelada a nova identidade da Ford Performance que marcará presença em todos os seus carros de corrida.